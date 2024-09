Una mujer y un hombre protagonizan una surrealista historia que está arrasando en TikTok. Una joven roba el cargador del móvil a un varón en el aeropuerto. Casualmente, el señor coincide en el mismo avión que la persona que le ha quitado el cargador y la reconoce. El afectado le pregunta si se lo ha robado ella, a lo que le responde que sí, que ahora se lo devuelve.

La historia no queda ahí, la mujer, sin ningún tipo de vergüenza, le dice: "No te quejes que lo puedes recuperar pero espérate a que primero me siente". Una frase que deja atónitos a los aruser@s en el plató. Alfonso Arús, a pesar de condenar el acto de la chica, alucina con la "mala pata" que tiene la joven de coincidir justo con el hombre al que ha robado teniendo en cuenta la cantidad de aviones que hay en un aeropuerto.

Por su parte, Tatiana Arús no entiende en qué momento se atreve a dejar el cargador de un iPhone este hombre con el dinero que vale. "Yo no lo perdería de vista", asegura la tertuliana.