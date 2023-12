Preparad los pañuelos porque la vais a necesitar más que si vierais de nuevo 'El diario de Noa'. Si hace unos días, los aruser@s volvíamos a creer en el amor gracias a la historia de esta chica vegana que se enamoró del carnicero, ahora nuestro corazón está hecho trizas. El carnicero no la ha llamado, a pesar de que aceptó intercambiar sus teléfonos.

La chica ha estado reflexionando sobre este asunto y ha elaborado un PowerPoint con los posibles motivos de este 'ghosting' tan inesperado: "1. Me atolondré. Tal vez le pasé mal mi número", cree ella en primer lugar, para después pasar al segundo punto, el más doloroso. "No le gusté". "La teoría número 3 es que es 'carnicero gato', puede ser que esté saliendo con alguien más".

La suposición número 4 no tiene desperdicio. "Lo espanté. Vio mi vídeo diciendo 'quiero chorizo' y dijo 'esta está reloca y yo acá no me meto'". En el plató del programa presentado por Alfonso Arús también se plantean varias posibilidades, pero el jefe apunta a que puede ser una combinación de las cuatro.