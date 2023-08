Aunque los colaboradores de Aruser@s no sean demasiado amigos de los anglicismos, tal y como avisaban en marzo de 2023, sí que han sufrido los efectos del 'ghosting', una polémica práctica que se lleva a cabo desde tiempos inmemoriales que consiste en desaparecer sin dar explicaciones a la otra persona con la que se está manteniendo una relación.

Una de las más perjudicadas, aseguraba entonces, era Rocío Cano, quien, en alguna ocasión ya había hablado de su ex... "De repente, desaparece la otra persona sin haberte dado una explicación y eso me parece de cobardes", decía con contundencia María Moya.

Pero en el plató había un infiltrado, alguien que hacía aquello que el resto criticaba... y como no podía ser de otra manera, era Patricia Benítez. "¿Confieso algo? Yo lo he hecho y estoy hablando de cositas recientes, que llevo tres años separada", estallaba finalmente. "Muy mal, Patri", le recriminaban sus compañeros. "Ya,no me hagáis de psicólogas", respondía, quitándole importancia. "He hecho 'ghosting', he desaparecido, he vuelto como una caradura... lo he hecho todo", afirmaba.

"Y no me siento mal por haberlo hecho", añadía.

