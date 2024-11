¿Cómo es la amistad entre mujeres en Rusia? Ha sido el tema que ha tratado la psicóloga Claudia Nicolasa, '@claudianicolasa', en su entrevista con la creadora de contenido rusa Lana Stars, @lana.antiage.

"En algún grupo de amigas decidimos hacer una cena y pregunté a mis amigas que tienen marido si iban a venir, a lo que me respondieron con: '¡estás loca!, ¿cómo voy a traer a mi marido a este grupo de serpientes?'", cuenta la joven rusa. "Es muy habitual que la gente viva sufriendo con estos miedos, estas inseguridades o cosas que provocan ansiedad... Y no hacen nada con eso", concluye Lana.

"Ocurre en todas partes, solo que las rusas son honestas", dice uno de los cientos de comentarios que han dejado los internautas en el vídeo. Patricia Benítez, está de acuerdo con esa opinión. Otros lo ven algo exagerado, pero no lo ven imposible en otros lugares del mundo. "¿Pero puedes tener amigas pensando en que te van a 'volar' al marido?", alucina Angie Cárdenas. "¡Eso no son amigas!", declara María Moya. "Si crees que tu círculo más cercano te puede robar al marido, lo siento, pero no es tu amiga", añade la colaboradora.

