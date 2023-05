"Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas". Este es el escueto mensaje publicitario por el que Wallapop ha tenido que pedir disculpas. Miles de usuarios de las redes sociales han pedido a los responsables de esta campaña que reflexionen algo más sobre el texto a enviar en la próxima ocasión, porque este, en concreto, no ha estado nada acertado.

"Seguro que pensáis que esto es buena idea, pero no lo es. No hagáis esto, por favor, me duele en el alma", señalaba una internauta. La noticia ha llegado al plató de Aruser@s de la mano de Hans Arús, quien cree que debe de dar "un vuelco el corazón" recibir un mensaje así cuando tu madre ya ha fallecido.

Angie Cárdenas coincide en señalar que "se te pone la piel de gallina". "¡Qué duro!", lamenta la colaboradora del programa.