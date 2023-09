"Ha salido un estudio que me genera bastante tranquilidad, podríamos decir. Los jóvenes españoles nos emancipamos nueve años más tarde que los nórdicos", informa Hans Arús en Aruser@s, haciendo ver a sus padres, Angie Cárdenas y Alfonso Arús, que piensa cumplir con esta media, situada en los 29 años. "Me quedan seis años para abandonar la casa". Y ojo, porque a lo mejor "alarga un poco más el contrato". Su madre no puede evitar exclamar un "bueno, bueno, bueno", que suena a "ya veremos".

En algunos casos, la edad de emancipación supera los 30 años, apunta el presentador citando a La Vanguardia. "Cuidadito, que aún voy a volver yo", bromea Tatiana Arús, la hija mediana. "Yo te digo una cosa, que en casa se está muy a gusto", afirma Rocío Cano.

"El estudio dice cuándo nos vamos, pero no a qué edad volvemos. No te librarás de mí, Alfonso", remata su hijo pequeño.