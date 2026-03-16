Se hace viral por 'cocinar' perritos calientes para subsistir durante dos meses: "Para comer, cenar y merendar, salchichas"

Los colaboradores de Aruser@s están alucinando con esta vídeo viral de @sethgoblin en el que se le ve preparar (y almacenar) perritos calientes para comer solo salchichas y pan durante dos meses.

Con 5,4 millones de visualizaciones, este vídeo de @sethgoblin se ha hecho viral... y eso que es tan simple como la 'comida' que el creador de contenidos prepara en él. "Es una dieta muy nutritiva y variada", dice con ironía Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a las imágenes.

En él, acompañamos al bueno de Seth a 'cocinar' para los próximos 30 días, aunque lo único que hace es meter salchichas cocidas entre dos panes, embolsarlas y meterlas en una caja. Así una tras otra hasta alcanzar una cifra que ni siquiera podemos cuantificar cuántos perritos calientes hay.

"Lo bueno de las salchichas es que están llenas de nutrientes increíbles y sus conservantes hacen que duren mucho tiempo", asegura el joven. No usa ni kétchup ni mostaza, pero sí le añade un toque de fantasía a la receta con una pizca de queso en bote.

"Podría parecer ridículo, pero la realidad es que tengo dos meses de comida adelantados", concluye. En el plató del programa de laSexta, los colaboradores están alucinando, pero para el presentador, este es un método fantástico.

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