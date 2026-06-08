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Hace un pedido de 630 euros en un McDonald's diez minutos antes del cierre y desata la polémica en redes

Un famoso creador de contenidos ha desatado la polémica en redes con este vídeo viral que ahora recoge Aruser@s. En él se muestra cómo se va a un McDonald's a hacer un pedido de 630 euros diez minutos antes del cierre del establecimiento.

Hace un pedido de 630 euros en McDonald's diez minutos antes del cierre y desata la polémica en redes

Faltaban apenas diez minutos para que terminara la jornada laboral de varios empleados de McDonald's cuando un creador de contenido les sorprendió con un pedido de 630 euros. Así resume Hans Arús en Aruser@s el vídeo viral de @Chaarrllyyy que ha desatado una intensa polémica en redes sociales. Las reacciones de los trabajadores al descubrir la magnitud del encargo reflejan a la perfección el impacto del momento. Sin embargo, Alfonso Arús considera que la iniciativa habría tenido una lectura muy distinta si se hubiera llevado a cabo en un pequeño restaurante o en un negocio local, donde, a su juicio, sí podría interpretarse como una auténtica buena acción.

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