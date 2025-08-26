La graciosa 'pullita' de Ramón García a las señoras del público que "no se enteran"

Para los colaboradores de Aruser@s, solo Ramón García y Juan y Medio pueden permitirse lanzar 'dardazos' cariñosos al público como el que vemos en este vídeo.

"La complicidad que tiene Ramontxu con su público le permite tomarse la licencia de hacer estas cosas", ríe Alfonso Arús, antes de presentar el viral que acompaña esta noticia.

Esta vez, el presentador bilbaíno estaba presentando al público invitado del día en su programa 'En Compañía' cuando no ha podido evitar lanzar una 'pullita' al sector "más despistado de la grada".

"Un aplauso para toda la gente que ha venido de Torrijos, Toledo, las de la esquina que las estaba viendo yo sentadas, digo... ¡Van a ser las sordas que no se han enterado de nada!", bromea Ramón García, al ver que unas señoras han decidido no levantarse a aplaudir.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que solo Ramontxu y Juan y Medio pueden permitirse hacer bromas cariñosas como estas con sus invitados.