La cómica reflexión de una joven sobre el cambio de hora: "¿Nos preocupamos del ritmo circadiano cuando el deporte nacional es la siesta?"

La creadora de contenido '@_luchonce' da su particular visión sobre el debate del cambio de hora. Su mensaje: que cada uno gestione su sueño, pero sin quitarnos luz. "P orque me tiro por un puente ", zanja entre risas.

La creadora de contenido Lucho '@_luchonce' ha puesto sobre la mesa un tema que nos "ocupa y preocupa":el cambio de hora.

"Con esto de dejar el horario de invierno, que al parecer es el que más favorece a los biorritmos, os voy a decir una cosa", comienza diciendo la joven. "Ahora no fingamos colectivamente como país que nos preocupan los ritmos circadianos del sueño cuando el deporte nacional es echarse siestas de dos horas", bromea la tiktoker.

"Si te quieres echar la siesta, te bajas la persiana, que es un invento de aquí, y te haces tu propio ritmo circadiano, pero no nos quites horas de sol al resto porque me tiro por un puente", zanja la joven entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre este tema y lanza una 'pullita' a la gente que "le echa teatro". "Si estáis de mal humor, vagos, no os apetece nada, siempre podéis achacarlo todo al cambio de hora", comenta Alfonso Arús.

