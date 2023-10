Para celebrar sus 20 años sobre el escenario, David Bisbal estrena un documental en el que habla de su trayectoria profesional... y Alfonso Arús no puede evitar hacer números. "Que Bisbal lleve 20 años quiere decir que yo llevo 40. Es horroroso. Que yo a Bisbal lo considero de los nuevos", se queja el presentador.

"Musicalmente, ¿qué ha sacado Dyango?, ¿qué ha sacado Camilo Sesto en los últimos años?", se pregunta el presentador, que ve cómo la vida pasa ante sus ojos a toda velocidad, algo que, según apunta Angie Cárdenas, suele ocurrir cuando tienes hijos. "Yo creo que es el día a día en este plató, llevamos aquí 22 temporadas. Este plató acelera el envejecimiento", lamenta, aunque Tatiana Arús cree que deberían hacer un documental sobre ellos. "Tenemos dos años más que Bisbal".

El presentador está tentado por esta propuesta. "Es que hoy en día no eres nadie si no haces un documental. Antiguamente no eras nadie si no te imitaba un famoso", dice justo antes de rememorar una de sus etapas en la radio. "Recuerdo cuando llegó a Barcelona un entrenador, Bobby Robson, que tenía una carrera muy laureada en otros países. Al cabo de 15 días, el tipo dijo: 'es que me he dado cuenta que aquí no eres nadie si no te imita Alfonso Arús en su programa'", cuenta.

"¿También te sientes mayor porque los que imitabas están casi todos muertos?", pregunta Marc Redondo dejando mudo al presentador, que solo acierta de calificar como "bajo" ese "golpe".