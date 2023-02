Con prisas, de la mano y muy sonrientes. Así se muestran Gerard Piqué y Clara Chía en este vídeo en el que un reportero pregunta al exfutbolista unas cuestiones en las que parece no estar demasiado acertado a juzgar por las reacciones del exfutbolista.

"Dicen que si cogiste una ansiedad, ¿cómo te encuentras?", pregunta el periodista, a lo que el ex de Shakira responde entre risas. "¿Una ansiedad? ¿En serio? Oh, por favor, de verdad. Hostia", se queja.

"¿Es el cumpleaños mañana tuyo, Clara?", le dice a Clara Chía. "¿Mañana, el cumpleaños? Pero, ¿qué te has tomado? ¿Qué dices? ¡Que no es mañana!", le corrige Piqué mientras su novia no puede parar de reír.