Georgina Rodríguez muestra lo que nadie ve: así vive detrás de las cámaras un rodaje

Georgina Rodríguez enseña en este vídeo cómo es el set del rodaje de Calzedonia y desvela cómo vive los momentos previos a la grabación.

Georgina Rodríguez nuestra cómo ha sido el rodaje de la sesión fotográfica para Calzedonia. La pareja de Cristiano Ronaldo aparece comiendo un croissant mientras la maquillan y peinan para, acto seguido, enseñar cómo es el ser: "Hoy es blanco pasión". Además, la modelo también pide cenar ese día chuletón y angulas. "Así se da una alegría pensando qué va a cenar", explica Angie Cárdenas.

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