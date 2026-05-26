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Georgina Rodríguez muestra lo que nadie ve: así vive detrás de las cámaras un rodaje

Georgina Rodríguez enseña en este vídeo cómo es el set del rodaje de Calzedonia y desvela cómo vive los momentos previos a la grabación.

Georgina Rodríguez muestra lo que nadie ve: así se comporta detrás de las cámaras en un rodaje

Georgina Rodríguez nuestra cómo ha sido el rodaje de la sesión fotográfica para Calzedonia. La pareja de Cristiano Ronaldo aparece comiendo un croissant mientras la maquillan y peinan para, acto seguido, enseñar cómo es el ser: "Hoy es blanco pasión". Además, la modelo también pide cenar ese día chuletón y angulas. "Así se da una alegría pensando qué va a cenar", explica Angie Cárdenas.

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