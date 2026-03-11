Georgina Rodríguez acude con sus hijos a una misa en el Valle de Cuelgamuros: "La más bonita a la que he asistido"

Georgina Rodríguez ha acudido junto a sus hijos a una misa en el Valle de Cuelgamuros y se ha fotografiado con los niños del coro: "Qué voces, aplicados y dulces estos niños".

Georgina Rodríguezha visitado el Valle de Cuelgamuros junto a sus hijos tras abandonar su casa de Riad. La pareja de Cristiano Ronaldo ha asegurado que ha sido la mejor misa que ha visto nunca: "Es la misa más bonita a la que he asistido".

La modelo ha compartido varios vídeos de la misa y una fotografía junto a los niños del coro. "Qué voces, aplicados y dulces estos niños", ha escrito junto a la imagen. Sin embargo, Tatiana Arús destaca que le ha llamado la atención un detalle de la foto, y es que, a diferencia de en otras ocasiones, en esta instantánea, Georgina Rodríguez ha pixelado las caras de sus hijos.

"No sé si es una cuestión de seguridad o derechos", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que es algo raro ya que en el resto de sus fotografías de Instagram o de sus vídeos de Youtube sí se aprecian las caras de los pequeños.

