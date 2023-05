La mala suerte de la pobre chica que protagoniza este tweet viral ha sido uno de los temas más comentados del día en la red social. La amiga de la joven ha compartido en Twitter su triste historia: tras gastarse 900 euros para poder ver a Coldplay en Barcelona, le ha tocado ir en una mesa electoral ese mismo día.

Los aruser@s no pueden hacer otra cosa que compadecerse de ella, porque no hay muchas más opciones, aunque Tatiana Arús crea que sí. "Tú puedes alegar, ¿no?, que tienes un compromiso...", comienza a decir. Pero Alfonso Arús aclara que eso no es posible. "Que no, que no, Tatiana. El compromiso tiene que ser directo, familiar, en forma de bautizo, de comunión, de boda... y tienes tú que argumentar y justificar que eres imprescindible", explica el presentador.

"Pero, después de que te has gastado 900 euros, ¿tú no buscas un familiar, una empresa que te pueda justificar el tema?", se pregunta la colaboradora. "Si me pasa a mí, intento contactar con Chris Martin para que me haga un justificante", asegura Alba Gutiérrez.