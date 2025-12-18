Una funeraria gallega sortea un ataúd lleno de regalos y se hace viral

"¿Estamos ante el sorteo más tétrico del año?", bromea Alfonso Arús en Aruser@s, al desvelar que una funeraria de Ourense ha decidido innovar sorteando una cesta muy especial dentro de un ataúd.

La noticia viral del día en Aruser@s llega desde Galicia. La colaboradora Alba Sánchez presenta el llamativo sorteo organizado por la Funeraria Ourense, que ha optado por un original reclamo: llenar un ataúd de regalos para atraer la participación del público.

"Quieren que la gente participe con el efecto llamada de cómo han hecho el 'packaging' de esta cesta", explica la tertuliana, que detalla que el premio, valorado en 2.300 euros, incluye artículos tan variados como una televisión, una cafetera automática, una Nintendo Switch II, una freidora de aire además de los clásicos de estas fechas: jamón, vino, turrón, polvorones y chocolate.

Sin embargo, la iniciativa no se queda ahí. El propio dueño de la funeraria ha advertido que "si alguien se encapricha del ataúd, también se lo puede llevar a casa".

En el plató, Angie Cárdenas confiesa que la idea "le da mal rollo", mientras que Alba Gutiérrez intenta verle el lado práctico: "Si le das la vuelta y le pones un tapete encima, te sirve de mueble de televisión".

