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La frase "es solo una amiga" desata el debate en Aruser@s: "Hay infidelidades que duelen más que un beso"

El creador de contenido Natcher ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más delicados de las relaciones de pareja en una nueva entrega de su sección 'Salvando matrimonios'.

La frase "es solo una amiga" desata el debate en Aruser@s: "Hay infidelidades que duelen más que un beso"

Natcher dedica uno de sus últimos vídeos a analizar una de las frases que más suspicacias despierta en las relaciones sentimentales: "Es solo una amiga". "Si una amistad genera más explicaciones que tranquilidad, quizás no es tan buena amistad", reflexiona el influencer. Una cuestión que ha llegado hasta el plató de Aruser@s.

"¿Qué te va a decir una amiga a las 23:00 de la noche?", plantea la colaboradora Alba Sánchez, a lo que Tatiana Arús matiza: "Depende del horario de cada persona".

Elizabeth López, por su parte, defendió que en ocasiones el dolor no está tanto en el acto físico como en todo lo que lo precede. "Hay infidelidades que duelen más que el hecho de darte un beso o acostarte con alguien un día puntual. Lo que duele más es la relación larga que ha habido hasta llegar a ese punto, ese vínculo emocional", señala la tertuliana. "Te lo compro, pero eso es porque dais por hecho que no ha habido beso, porque os dolería más", puntualiza Alofnos Arús, a lo que la colaboradora responde: "Eso sería la hecatombe".

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