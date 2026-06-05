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Un creador de contenido muestra con humor cómo "evoluciona" una madre a abuela

Natcher, un creador de contenido que no falla en Aruser@s, ha vuelto a triunfar en redes con un vídeo en el que muestra cómo cambia la actitud de muchas madres cuando descubren que van a convertirse en abuelas.

Un creador de contenido muestra con humor cómo "evoluciona" una madre a abuela

 "Muchas veces hemos comentado cómo es la evolución de madre a abuela y Natcher da en el clavo una vez más", ha comentado Alfonso Arús tras ver el último viral del creador de contenido.

En el vídeo, Natcher ironiza sobre cómo "evoluciona" una madre a abuela cuando su hija le anuncia que está esperando un bebé. Una transformación que, según muestra el influencer, puede producirse prácticamente de forma instantánea. "Hay unas que se emocionan y abrazan, y otras ponen cara de póker", ha señalado Alfonso Arús, mientras Rocio Cano sostiene que una vez llega el nieto, la implicación absoluta.

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