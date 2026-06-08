Alfonso Arús, pendiente del influencer argentino que se empeña en llegar andando a EEUU para el Mundial: "Suerte que Argentina no juega el primer día"

A pocos días del comienzo del Mundial, Alfonso Arús sigue muy pendiente de Alejo. Aunque ya ha llegado a Estados Unidos, todavía le queda completar la última etapa de su aventura.

El Mundial arranca este jueves, pero en Aruser@s hay una historia que mantiene especialmente atento a Alfonso Arús. Se trata de la de Alejo Ciganotto, el influencer argentino que decidió recorrer América a pie y haciendo autostop con el objetivo de llegar a tiempo para disfrutar de la competición.

Tras semanas de viaje, el creador de contenido ya se encuentra en Estados Unidos, aunque todavía no ha alcanzado su destino final. Según ha explicado en sus redes sociales, su intención inicial era llegar el 11 de junio, pero ahora cree que no lo conseguirá hasta los días 13 o 14. "Tiene suerte que Argentina no juega el primer día, porque no hubiera llegado", ha comentado el presentador.

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