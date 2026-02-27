Un farmacéutico desvela que existe un "miedo irracional a las mujeres atractivas": "No es timidez, es venustrofobia"

Se llama venustrofobia y no es simple timidez: "Puede desencadenar una crisis de ansiedad". En Aruser@s, analizan un nuevo viral del Farmacéutico Fernández en el que explica el miedo irracional que algunas personas sienten ante "mujeres muy guapas".

Si a alguna de vosotras le ha ido mal en el amor, aquí puede estar la respuesta. Hans Arús presenta un nuevo viral del Farmacéutico Fernández sobre el miedo irracional de ciertas personas a las mujeres que consideran muy atractivas. Se llama venustrofobia y en el programa han debatido sobre esta curiosa fobia.

"Es un tipo de trastorno de ansiedad relacionado con la exposición de la persona a mujeres que le parecen atractivas. No es simple 'miedito' o timidez, es una fobia real que puede hacer que la persona empiece a hiperventilar, temblar, tenga taquicardias, sudores fríos e incluso pueda desencadenar una crisis de ansiedad", explica el farmacéutico en el vídeo.

"A las que os ha ido mal en el amor seguro que sois majísimas, guapísimas y atractivísimas, pero habéis coincidido con gente que tiene esto y les dais mucho miedo", zanja entre risas el especialista.

Desde el plató, Alfonso Arús responde tajante: "No conozco a ninguna que sea muy guapa que lo haya pasado ma". "Lo gracioso es que si tú conoces a alguien que tiene esta fobia y te pones delante de él, ¡no te está llamando fea!", remata Hans Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.