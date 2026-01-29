Un farmacéutico advierte de la moda viral de depilarse las pestañas por "conseguir una mirada más natural"

En Aruser@s, cargan contra la última tendencia viral entre algunos hombres: afeitarse las pestañas. Una práctica que ya ha levantado advertencias por sus posibles riesgos para la salud ocular.

Para Alfonso Arús, las modas y los consejos virales "se nos están yendo de las manos". Prueba de ello es el último vídeo viral presentado en el plató de Aruser@s.

Se trata de la última tendencia entre algunos hombres: depilarse las pestañas para conseguir "una mirada más natural", tal y como explica el divulgador '@farmaceuticofernandez'.

“No solo se las depilan, se las afeitan con maquinilla porque dicen que les da una mirada más masculina. ¡A ver si ahora protegerse los ojos va a ser una cosa femenina!", comenta, asombrado. El farmacéutico advierte además de los riesgos que conlleva esta práctica, ya que facilita la entrada de "virus, bacterias, sudor o puede provocar infecciones oculares". "De verdad, cada día estoy más seguro de que hay una competición secreta para demostrar quién puede ser el más mamarracho de todos", bromea el especialista.

Desde el plató de Aruser@s tampoco entienden la viralidad de esta nueva tendencia. "Si ya son insoportables las cejas, imagínate las pestañas", alucina Hans Arús, a lo que Angie Cárdenas añade, tajante: "Qué moda más absurda".

