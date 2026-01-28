Alfonso Arús desvela el récord que tiene con esta famosa modelo: "Nadie la ha entrevistado más veces que yo"

"No estoy en el Récord Guinness, pero podría estarlo como la persona que más veces la ha entrevistado a Adriana Karembeu", destaca Alfonso Arús, que recuerda que la modelo es la mujer con las piernas más largas del mundo.

"No hay nadie que la haya entrevistado más veces que yo, y este honor me lo dio un crítico televisivo, Monegal", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que la modelo ostenta "el título de la mujer con las piernas más largas del mundo". "Sí, tiene las piernas más largas del mundo, bueno, las tenía en el 97 ahora no sé", explica el presentador en el programa, donde Angie Cárdenas recuerda que la entrevistaron por ese motivo.

"Es muy simpática", afirman los presentadores mientras que Tatiana Arús destaca que ha sorprendido el cambio de look de la modelo, con un corte pixie.

