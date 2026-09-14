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El 'madring'

Los famosos que apoyaron a Alonso y Carlos Sainz en la F1 de Madrid: del rey, la princesa Leonor y la infanta Sofía a Ana Mena y Óscar Casas

Muchos famosos quisieron apoyar a los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid. Desde deportistas como Rafa Nadal a actores como Ana Mena y Óscar Casas.

Los famosos que apoyaron a Alonso y Carlos Saínz en la F1 de Madrid: del rey, la princesa Leonor y la infanta Sofía a Ana Mena y Óscar Casas

Los vips se han dado cita en Madrid con la llegada de la Fórmula 1: deportistas, cantantes, actores... no se han querido perder la cita. "Era como ir a Walt Disney", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo algunas de las imágenes más llamativas, como la visita del rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s explica que, normalmente, "a los eventos deportivos la reina Letizia no va". Otros rostros conocidos que fueron a apoyar a los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, son Rafa Nadal, Lola Índigo, Pilar Rubio y Sergio Ramos con su hijo o Ana Mena, que coincidió con su exnovio, Óscar Casas.

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