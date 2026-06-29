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Ana Mena llora al cantar 'Lárgate' tras romper con Óscar Casas: "No me encuentro en mi mejor día"

Ana Mena no ha podido contener las lágrimas al cantar 'Lárgate', un tema que compuso sobre una ruptura sentimental y que ahora ha tenido que cantar en Valencia tras romper con Óscar Casas.

Ana Mena llora en el escenario al interpretar 'Lárgate' tras romper con Óscar Casas: "No me encuentro en mi mejor día"

"Todo el mundo estaba expectante de cómo aparecía Ana Mena tras confirmarse su ruptura con Óscar Casas", señala Alfonso Arús, que destaca que la artista "ha reaparecido en el escenario con las emociones a flor de piel". La joven ha interpretado sus últimos éxitos en Valencia, como su colaboración con Lola Índigo, aunque el momento clave ha sido cuando le ha tocado interpretar 'Lárgate'. "Hoy no me encuentro en mi mejor día", ha afirmado la cantante, a un público que la ha empezado a corear. Según explica Tatiana Arús este tema lo compuso sobre una ruptura sentimental: "Imagino que sufre por asociación".

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