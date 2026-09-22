¡Enhorabuena!
¡La familia de Aruser@s vuelve a crecer! Rocío Cano anuncia que está embarazada
Nuestra querida Rocío 'Pifostio' Cano ha anunciado en el programa, durante la sección de los 'Zascas' -nada menos-, que va a ser madre. La colaboradora de Aruser@s nos cuenta todos los detalles.
"Lo teníamos aquí reservado como una bomba informativa", dice Alfonso Arús antes de dar la buena noticia a la audiencia de Aruser@s. ¡Rocío Cano está embarazada! "¿Saco la ecografía?", pregunta después de confirmar la buena nueva.
La periodista está de cuatro meses y espera una niña, aunque todavía no sabe cómo se llamará. "Me encuentro muy bien", cuenta a los espectadores y a sus compañeros de programa.
"¡Otro más!", celebran con alegría los colaboradores. Y es que la familia de Aruser@s no deja de crecer: hace muy poquito, Alba Gutiérrez daba a luz a su segunda hija, mientras que María Moya está a punto de convertirse de nuevo en madre.
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