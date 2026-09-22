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Una mujer da a luz a su hijo número 17: "Dice que quería tener cinco hijos, pero que no supo cuándo parar"

Se llama Svetlana, tiene 44 años y acaba de dar a luz a su hijo número 17. "Yo he echado los cálculos y ha estado embarazada 12 años y nueve meses", comenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Una mujer da a luz a su hijo número 17: "Dice que quería tener cinco hijos, pero que no supo cuándo parar"

Alba Sánchez lleva a Aruser@s la historia de Svetlana, la mujer rusa de 44 años que ha dado a luz 17 veces. "Dice que quería tener cinco hijos, pero que no supo cuándo parar", cuenta la periodista para sorpresa de los colaboradores del programa de laSexta, que no entienden esa explicación.

Según sus cálculos, esta buena señora ha estado embarazada 12 años y nueve meses. "Hay mujeres que se hacen adictas a la sensación de estar embarazada y les cuesta parar", comenta Elena Godessart.

Rocío Cano, que está ahora embarazada, no se aventura a predecir cuántos hijos tendrá, aunque cree que seguramente se plantará en dos. Angie Cárdenas, madre de cinco, no lo tiene tan claro.

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