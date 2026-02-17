Una experta en comunicación revela cómo sobrevivir a esa persona que no soportas en el trabajo: "La meta no es hacer amigas"

La experta en comunicación Manuela Ortiz propone una serie de pautas para sobrevivir con dignidad y profesionalidad a ese compañero o compañera que no es precisamente tu persona favorita.

Si hay alguien que te rompe los esquemas cada vez que entras en la oficina y no lo soportas bajo ningún concepto, respira. La experta en comunicación Manuela Ortiz explica cómo lidiar con esa persona que detestas sin perder los papeles.

"Que quede claro: la meta no es hacer amigas, es mantenerte profesional. Dentro del entorno laboral cada acción es pública, todo el rato estás siendo evaluada por los demás", señala la especialista, que ofrece varias pautas prácticas.

La primera: habla desde el rol, no desde la emoción.

La segunda: claridad más brevedad es igual a control.

La tercera: reduce palabras y mantén neutralidad emocional, pero no frialdad. Es decir, no hay que ser "ni amable de más ni cortante".

Para Alfonso Arús, lo que plantea la experta "es muy difícil". "Si te cae mal es difícil que no se te note", opina Tatiana Arús, que reconoce que mantener la compostura no es tarea sencilla. "Y más con una persona con la que tienes que trabajar diariamente", añade Alba Gutiérrez, algo en lo que está de acuerdo Alba Sánchez: "La cara que pones o cómo le miras ya te delata".

