Ahora

'Top expertos'

Una experta en comunicación revela cómo sobrevivir a esa persona que no soportas en el trabajo: "La meta no es hacer amigas"

La experta en comunicación Manuela Ortiz propone una serie de pautas para sobrevivir con dignidad y profesionalidad a ese compañero o compañera que no es precisamente tu persona favorita.

Una experta en comunicación revela cómo sobrevivir a ese compañero que no soportas en el trabajo: "La meta no es hacer amigos"

Si hay alguien que te rompe los esquemas cada vez que entras en la oficina y no lo soportas bajo ningún concepto, respira. La experta en comunicación Manuela Ortiz explica cómo lidiar con esa persona que detestas sin perder los papeles.

"Que quede claro: la meta no es hacer amigas, es mantenerte profesional. Dentro del entorno laboral cada acción es pública, todo el rato estás siendo evaluada por los demás", señala la especialista, que ofrece varias pautas prácticas.

  • La primera: habla desde el rol, no desde la emoción.
  • La segunda: claridad más brevedad es igual a control.
  • La tercera: reduce palabras y mantén neutralidad emocional, pero no frialdad. Es decir, no hay que ser "ni amable de más ni cortante".

Para Alfonso Arús, lo que plantea la experta "es muy difícil". "Si te cae mal es difícil que no se te note", opina Tatiana Arús, que reconoce que mantener la compostura no es tarea sencilla. "Y más con una persona con la que tienes que trabajar diariamente", añade Alba Gutiérrez, algo en lo que está de acuerdo Alba Sánchez: "La cara que pones o cómo le miras ya te delata".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  4. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito