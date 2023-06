Eva González ha protagonizado un efusivo abrazo con su expareja, Iker Casillas, en el partido homenaje que se hizo al futbolista Joaquín. "Hacía muchos años que no nos veíamos", destaca la modelo, que cuenta que si se lo vuelve a encontrar le dará otro. Preguntada sobre mantener la amistad con un ex, la presentadora responde: "Hombre, si después de 15 años la redecillas no se (han ido)".

Los reporteros también le han preguntado por la nueva relación de su exmarido, Cayetano Rivera. "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo", destaca Eva González, que también habla sobre cómo está su corazón: "Nunca estoy cerrada al amor, si llega, llega". Eso sí, la modelo afirma que "no es una prioridad": "No voy con un cartel que ponga 'estoy soltera'".