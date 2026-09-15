El estudio que reivindica la agenda de papel frente al móvil: "Recuerdan mejor y tienen menos estrés"

Alfonso Arús dedica el último estudio de psicología a Ingrid, su hija, mientras los colaboradores de Aruser@s analizan las ventajas de utilizar una agenda de papel frente al móvil para organizarse y tomar notas.

"Esto se lo dedico a Ingrid", lanza Alfonso Arús en el programa antes de hacerse eco de un nuevo estudio de psicología sobre las personas que utilizan una agenda de papel en lugar del móvil. Según la investigación, quienes escriben a mano recuerdan "mejor la información y tienen menos estrés".

Paula Silvestre explica que el bolígrafo podría tener ventaja frente al teclado porque "escribir sobre papel hace que el cerebro procese la información de una manera diferente". Al anotar algo a mano, el cerebro "selecciona, resume y visualiza" previamente la información para poder plasmarla y comprenderla de un solo vistazo.

Este proceso favorecería la memoria y la comprensión, pero no sería la única ventaja. También está el placer de "tachar las tareas pendientes", algo que genera satisfacción y permite ser conscientes de que "estamos avanzando"."Eso es verdad", reconoce Alfonso Arús.

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