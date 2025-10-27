Una estudiante española que vive en EEUU cuenta cómo es su tétrica compañera de piso: "De repente, empieza a oler a quemado"

La joven tiktoker española @mariaroman_ está estudiando en EEUU y, como muchos universitarios, comparte piso. En este vídeo cuenta una experiencia terrorífica que ha vivido con una de sus compañeras.

Compartir piso puede considerarse una práctica de riesgo y no solo en España. Y si no, que se lo digan a @mariaroman_ , una joven tiktoker que está estudiando en EEUU y que tiene una compañera que es, simplemente, escalofriante. Así lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"De repente, empieza a oler a quemado. Como si hubiera algo en la habitación quemándose. De pronto, la veo haciendo un ritual", narra aún con el miedo en el cuerpo. "Llevaba un velo blanco puesto largo, unos palitos con fuego, un libro abierto, una especie como de rosario, unas cartas del tarot y una botella con un símbolo egipcio", describe.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús reconoce que su compañera da "un poco de yuyu". "Hombre, y que no tienes narices a decirle nada, porque sabes que a la siguiente a la que va a hacer vudú es a ti", comenta Tatiana Arús.

