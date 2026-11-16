Alfonso Arús alucina con el pueblo noruego donde no puedes tener gatos, dar a luz ni morirte

El presentador de Aruser@s descubre en 'No te imaginas' las insólitas normas de Longyearbyen, una localidad donde hay que ir armado al salir del núcleo urbano y pueden pasar tres meses sin ver el sol.

Alfonso Arús ha descubierto en Aruser@s uno de los lugares más sorprendentes del planeta: Longyearbyen, un asentamiento noruego de unos 2.500 habitantes con unas normas que parecen imposibles.

Como ha explicado Alba Sánchez, allí están "prohibidos los gatos" para proteger a las aves autóctonas y, si se sale del núcleo urbano, "hay que llevar un rifle" por la presencia de osos polares.

Pero hay dos reglas todavía más llamativas: "no se puede dar a luz ni morir en la localidad". Debido al suelo permanentemente helado, los cuerpos pueden no descomponerse con normalidad, por lo que las personas gravemente enfermas son trasladadas a otras zonas de Noruega. Las embarazadas también suelen desplazarse al continente para dar a luz. "Si te trasladan, tienes mal pronóstico», ha bromeado Alfonso Arús al conocer estas peculiares normas.

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