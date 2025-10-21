Alfonso Arús desvela en este vídeo el plato de la boda de Stella Banderas que no probaría nunca: "Todo menos eso"

"Todo menos eso, yo os doy el mío", asegura Alfonso Arús sobre un detalle de la comida de la boda de la hija Banderas, Stella del Carmen, con Alex Gruszynski en Valladolid. Descubre el menú en este vídeo.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha dado el 'sí, quiero' con el economista Alex Gruszynski en una ceremonia íntima en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid, rodeada de su familia y numerosas estrellas de Hollywood. Una espectacular boda de más de 200 invitados, entre las que se encontraban las hijas de Barack Obama, y en la que Antonio Banderas salió a saludar a los medios de comunicación, que también recibieron un regalo con productos típicos.

"Fue lo típico de siempre, con el 'sí quiero' y los anillos", ha explicado Antonio Banderas, que ha detallado que "ha sido muy emotivo y muy emocionante". "Estamos muy contentos y Melani está estupenda", ha destacado el actor, que ha confesado que se le cayó la "lagrimilla". Ahora se ha conocido el menú que la pareja decidió para su gran día. De aperitivos decidieron poner gildas, berenjenas fritas, un cortador de jamón, plato de quesos, rincón de paella y croquetas.

Del menú principal se encargó el chef Marc Segarra, con una estrella Michelin, que preparó bogavante lacado, milhojas de solomillo y tarta de Nutella con frambuesas, todo ello maridado con vinos locales de Le Domaine. Sin embargo, Tatiana Arús destaca que entre el bogavante y el solomillo, llegó "el problema": un sorbete de fruta de la pasión y menta "para limpiar el paladar" de cara a la carne.

"Todo menos el sorbete", critica Alfonso Arús, que afirma que el daría su sorbete al que lo quiera. Por otro lado, Tatiana Arús destaca que el plato de milhojas de solomillo fue el que más gustó a los invitados.

