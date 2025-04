"Esto pasa en todas las casas": la batalla familiar entre abuela y nietas (y aruser@s) por los táperes perdidos

Tal y como predice Alfonso Arús, este vídeo viral de @laabuelitamanoli va a resultar más que familiar a los espectadores de Aruser@s, porque "esto pasa en todas las casas". "Siempre resulta que hay alguien que compra táperes, que suele ser la abuela, y hay personas que los van perdiendo, normalmente los hijos o los nietos", reflexiona.

Este es el caso de la pobre abuela Manoli, que está hasta el moño de tener que comprar táperes todos los días por culpa de sus nietas. Por si fuera poco, ellas encima le recriminan que se gaste dinero en eso. Las chicas no son conscientes de que están despertando a la bestia, como vemos en estas imágenes.

En el plató, Angie Cárdenas, a colación de este vídeo, habla de lo que le ocurrió ayer a su madre: "Le dieron tres cestos llenos de táperes, la pobre mujer se fue con tres cestos hasta arriba". Tatiana Arús, su hija, no puede creer lo que está oyendo. "Está diciendo 'le dieron'. ¡Que eran suyos! Me dijo, 'voy a devolvérselos a la mama antes de que se me olvide'. No, las cosas como son", desvela la tertuliana indignada.

El presentador rompe una lanza a favor de su pareja: "Siendo benévolos, hay que reconocer que, tarde o temprano, los devuelve, pero más bien tarde que temprano".