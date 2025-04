Ester Expósito habla de su depresión en 'Elite' y desmiente haberse operado: "Solo tengo ácido en los labios"

"Ni me he hecho una rinoplastia, ni bichotomía, ni me he perfilado la mandíbula... a los 18 años ya me decían que me había hecho la cara entera", lamenta Ester Expósito, que habla de la depresión que sufrió en Élite.

Ester Expósito ha concedido su entrevista más íntima a la revista 'Elle', en la que ha confesado que sufrió depresión con 19 años mientras rodaba 'Élite'. "Por lo visto, se sometió a mucha presión y tuvo que pedir ayuda a un especialista", explica Tatiana Arús sobre este entrevista de la actriz en la que también ha desvelado que lleva medicándose desde hace tiempo porque es una persona "obsesiva".

Además, Ester Expósito ha desmentido los rumores que circulan sobre los retoques estéticos que se habría hecho en la cara. "Ni una gota de bótox, ni una, lo único que me he hecho en la cara es un poco de ácido en los labios para hidratarlos", ha explicado la actriz, que ha insistido en que solo se ha echado ácido porque los labios "se van arrugando" y le gusta que se vean "hidratados y bonitos".

Por último, sobre las críticas que afirman que viste demasiado choni, Ester Expósito ha respondido tajante: "De adolescente no había nada que me pareciera más guay que ser choni, era choni por elección". "A esas personas les digo que no me han visto de adolescente", ha asegurado la actriz, que ha destacado que no habían quien la parase.