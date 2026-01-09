Estas son las frutas que pueden sabotear tu longevidad según un experto: "No se las recomendaría ni a mi peor enemigo"

Un especialista en longevidad alerta sobre tres frutas muy comunes que, según él, conviene evitar si quieres vivir más y mejor.

Todo el mundo persigue el secreto de la longevidad, pero según el experto Diego Suárez, hay tres frutas que deberíamos evitar. "No se las recomendaría ni a mi peor enemigo", asegura.

En primer lugar, el plátano. "Es pura fructosa, tiene la misma cantidad de azúcar que una cucharada sopera de Nutella", explica. En segundo lugar, las uvas. "Su carga glucémica es tan alta que el cuerpo las procesa como un refresco: no sacian, solo enganchan", añade. Y en tercer lugar, el mango. "Son perfectos si vives en el trópico y haces mucho deporte, pero si llevas una vida sedentaria y comes cada tres horas, provocan inflamación y ponen al cuerpo en modo almacenamiento", detalla

Tras el viral, los colaboradores no dudan en levantar el 'tarjetón rojo' de desaprobación. "¡Que nos dejen vivir!", exclama Alba Gutiérrez, claramente poco convencida con los consejos del especialista.

