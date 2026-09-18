Estas son las diez comidas más decepcionantes del mundo según '@joeburgerchallenge'

Del pretzel alemán al ramen japonés, el tiktoker '@joeburgerchallenge' ha creado esta lista de las comidas que más le han decepcionado y ha abierto el debate en el plató de Aruser@s.

El tiktoker '@joeburgerchallenge' ha hecho una lista de las diez comidas que más le han decepcionado y va a traer cola. En el puesto 10 sitúa al pan pretzel alemán: "Pero, ¿qué mierda es esa?". En el puesto 9 coloca el arroz al curry japonés, que lo califica con "arroz con una salsa marrón" que no le convence. Mientras, en el número 8 sitúa al completo chileno, que lo considera una perrito caliente de toda la vida, y en el número 7 coloca el chivito uruguayo, "un bocadillo de jamón york y pollo".

En el número 6 pone el lobster roll, el perrito con marisco que "no sabe a nada", mientras que en el número 5 coloca a los churros con chocolate: "Es una mierda de masa frita que da cagalera". Tras ellos, en el puesto 4 pone las hamburguesas de Londres y en el 3 el poutine canadiense, que son "unas patatas fritas con una salsa terrible. Por último, coloca en el puesto 2 7h Street Burger de Nueva York: "¿Por qué todo el mundo va allí a comerlas si te la puedes preparar en casa?".

En el puesto número 1 coloca el ramen japonés, que lo critica duramente: "¿Qué me estáis contando?, si es una sopa de fideos que no está ni buena". Alfonso Arús defiende a los churros y el ramen, al igual que Angie Cárdenas, que se pregunta en el vídeo: "No sé dónde ha comido el ramen, pero uno bueno está buenísimo". Por su parte, Elena Godessart defiende que está de acuerdo con la lista del tiktoker.

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