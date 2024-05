Esta mujer inglesa ha criticado las citas en Londres son un horror y un fracaso porque hay mucho aburrido o por el mal tiempo. La solución de la chica ha sido ir a Málaga a una cita con un chico que no conocía y al parecer ahora están juntos por un foto vista en redes sociales de ambos caminando de la mano.

"Málaga me lo confirmo", apunta Alfonso Arús tras ver la imagen que parece confirmar la relación. Patricia Benítez piensa que la chica para decidir a dónde se iba a tener la cita buscó el ranking de mejores ciudades para vivir y le salió la ciudad andaluza.

Marc Redondo no comparte la opinión de la joven. "Para mí una cita en un día lluvioso con el paraguas, me parece muy romántico", comenta. "Con un autobús de doble piso apunto de atropellarte porque no sabes mirar bien por dónde viene", le responde irónicamente el presentador.