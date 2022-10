Montse Vidal no para de traer lo más novedoso al plató de Aruser@s Weekend. Todos los sábados por la tarde, en laSexta, la reportera llena su sección en Aruser@s Weekend de avances tecnológicos e inventos.

Esta vez, Vidal llega con la solución a la hora de comprar un anillo. Seguro que alguna vez has pensado en regalar o comprarte uno y no has sabido la talla que buscas. Con la aplicación que Montse Vidal muestra en este vídeo, solo tardarás 30 segundos en despejar la incógnita.

¡Ya no hay excusas!