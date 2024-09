Los reyes, Felipe VI y Letizia, han disfrutado de una reunión privada y familiar con Juan Carlos Iy la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra. Y es que el pasado viernes, el rey emérito decidió no navegar con 'El Bribón' en las regatas de Sanxenxo y visitó a su nieta aprovechando que tenía la tarde libre en la Escuela Naval. Incluso, el rey Juan Carlos afirmó a la prensa que el encuentro fue "muy bien".

Por otro lado, el rey Felipe VI y la reina Letizia, vestidos de forma informal, se acercaron a los ciudadanos congregados para saludarlos junto a la princesa Leonor. Incluso, el rey bromeó con la prensa preguntándoles si habían cenado: "¿No habéis cenado tampoco?". Una conversación en la que también participó la reina Letizia, que aseguró que su hija mayor estaba "muy bien" en Marín.

Justo en ese momento, un espontáneo sale del local en el que están entrando los reyes, y bromea con la prensa: "A mí no me grabéis, que no soy famoso". Puedes ver el inesperado momento en el vídeo principal de esta noticia.