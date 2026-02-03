Teresa, la mujer más longeva de España, revela su secreto a los 112 años: una copita de vino

Tiene 112 años, es la mujer más longeva de España y la 'top 50' de todo el mundo. Natural de Zambroncinos del Páramo (León), se ha hecho viral tras confesar que su fórmula es tan sencilla como tomarse una copita de vino.

Teresa se ha convertido en noticia nacional tras cumplir 112 años y ser reconocida como la mujer más longeva de España. Su historia se ha colado en Aruser@s, donde ha sorprendido a todos al destapar su particular secreto de longevidad.

El truco, según cuenta, no está en fórmulas mágicas, sino en algo mucho más sencillo: una copita de vino en las comidas. Una costumbre que, asegura, ha cumplido "a rajatabla" durante toda su vida. "Y cuando tiene que celebrar alguna cosa, ¡un chupito de hierbas!”, añade entre risas Alba Sánchez , destacando el buen humor y la vitalidad de Teresa.

Natural de Zambroncinos del Páramo, en la provincia de León, Teresa nació en 1913 y es madre de siete hijos. El mayor de ellos tiene ya 93 años, un dato que también ha llamado la atención por la extraordinaria longevidad familiar. "Es la mujer más longeva de España y, además, está entre las 50 personas más longevas de todo el mundo", cconcluye Alba Sánchez, subrayando la relevancia internacional del caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.