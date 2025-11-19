Una malagueña de viaje por Japón descubre un bar en Osaka donde ven Canal Sur: "Y nos ha puesto una Mahou"

La tiktoker malagueña @carlamarting está de vacaciones en Japón, pero por unos momentos se ha sentido como si estuviera en casa al ir andando por la calle y escuchar hablar en español. El sonido venía de dentro de un bar.

"¿Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka?", pregunta @carlamarting, tiktoker malagueña, a sus seguidores. Y es que la joven está de viaje en Japón y no ha podido resistirse cuando, andando por la calle, ha escuchado unas conversaciones en español que provenían de un bar, tal y como cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La chica ha entrado en el establecimiento solo para descubrir que quienes estaban hablando eran Modesto Barragán y Paz Santana. El bar se llama 'Bodeguita' y el propietario es un hombre japonés que ha estado 28 veces en España, cuenta la creadora de contenido.

"Y nos ha puesto una Mahou, ¿tú te crees?", comenta asombrada. "Voy a volver, me ha dado su instagram", anuncia.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús afirma que él entiende perfectamente al propietario de este local. De hecho, él hace algo parecido con la televisión de Canarias. Además, escucha emisoras de radio dominicanas.

