Ahora
Una malagueña de viaje por Japón descubre un bar en Osaka donde ven Canal Sur: "Y nos ha puesto una Mahou"

Vídeo viral

Una malagueña de viaje por Japón descubre un bar en Osaka donde ven Canal Sur: "Y nos ha puesto una Mahou"

La tiktoker malagueña @carlamarting está de vacaciones en Japón, pero por unos momentos se ha sentido como si estuviera en casa al ir andando por la calle y escuchar hablar en español. El sonido venía de dentro de un bar.

"¿Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka?", pregunta @carlamarting, tiktoker malagueña, a sus seguidores. Y es que la joven está de viaje en Japón y no ha podido resistirse cuando, andando por la calle, ha escuchado unas conversaciones en español que provenían de un bar, tal y como cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La chica ha entrado en el establecimiento solo para descubrir que quienes estaban hablando eran Modesto Barragán y Paz Santana. El bar se llama 'Bodeguita' y el propietario es un hombre japonés que ha estado 28 veces en España, cuenta la creadora de contenido.

"Y nos ha puesto una Mahou, ¿tú te crees?", comenta asombrada. "Voy a volver, me ha dado su instagram", anuncia.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús afirma que él entiende perfectamente al propietario de este local. De hecho, él hace algo parecido con la televisión de Canarias. Además, escucha emisoras de radio dominicanas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán y su familia (incluyendo su cuñado) recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez anuncia un nuevo paquete de apoyo militar a Kyiv por 615 millones de euros y una partida de 200 millones para la reconstrucción del país
  3. Ayuso tacha de "ilegal" y "rupturista" el objetivo de déficit marcado por Sánchez: "Van a frenar a Madrid para comprar voluntades de independentistas"
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino