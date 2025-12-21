El entrañable vídeo viral de la niña que prefiere mil veces ver a su abuelo que a Papá Noel

A pesar de su corta edad, la niña que protagoniza este vídeo viral lo ha entendido todo bien. Sí, este es el verdadero espíritu navideño. ¡Feliz Navidad!

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Hans Arús en Aruser@s Weekend ya es una gran sabia a pesar de su corta edad. Y es que lo ha entendido todo a la perfección: el sentido de la Navidad y el sentido de la vida.

Porque, aunque la inocencia y la alegría de los niños hace que la gran mayoría sea fan de Papá Noel, ¿qué adulto en su sano juicio y habiendo vivido lo que hemos vivido no preferiría abrazar a su abuelo que al mismísimo Santa Claus?

Eso es lo que hace la pequeña. Cuando ve a un hombre vestido de rojo y con barba blanca se queda completamente paralizada. Sin embargo, cuando ese señor se quita la barba y descubre quién es en realidad -su querido abuelito- sale corriendo hacia él para darle el mejor regalo de Navidad del mundo: todo su cariño.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.