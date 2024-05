Enrique del Pozo ha sido preguntado por Isabel Pantoja y no ha dudado en criticarla. A el colaborador televisivo no le sorprende que la tonadillera esté sola porque "su único amor es ella misma". "No la quiere nadie, deja muertos constantemente", afirma el cantante, que asegura que la artista "ha traicionado" y "ha puesto muchas zancadillas" para poder llenar conciertos y poder hacer "ciertas cosas". "Fíjate la cantidad de amigos que hay ido tirando y despreciando", reflexiona.

El tertuliano asegura que no tiene nada contra contra la reina de la copla, pero "por encima de todo esta Rocío Durcal antes que la Pantoja", apunta y añade que él tiene que defender la memoria de su amiga. "Ella tuvo un cáncer, pero tuvo otra enfermedad que se llamaba Isabel Pantoja", declara.

Alfonso Arús destaca la dureza del mensaje de Enrique del Pozo, aunque reconoce que "suele hablar con conocimiento de causa". "Si Enrique da, es porque sabe", añade el presentador, que está de acuerdo con que Isabel Pantoja ha ido despreciando a personas que le han apoyado en momentos en lo que era muy difícil dar la cara por ella. "Le han dejado sola hasta los hijos", destaca Angie Cárdenas.