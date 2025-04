La desesperación de una turista al perder su anillo de compromiso en la playa: "El del detector de metales estaba esperando"

Este viral podía haber sido el día de suerte de algún cazatesoros en busca de joyas perdidas por la playa con su detector de metales. Sin embargo, la generosidad de los bañistas ha dado la vuelta a la situación.

Como vemos en el viral de esta noticia, una turista llora la pérdida de su anillo de compromiso nada más pronunciar el 'sí, quiero' con su prometido. La joven comienza a buscar desesperada en la arena de la playa con su chico cuando, de pronto, el resto de paseantes deciden echarle una mano.

Finalmente, una anciana que estaba rebuscando en la arena logra dar con el anillo y ambas se funden en un tierno abrazo. "El del detector de metales ya estaba esperando que se fuera", bromea Hans Arús.

Para Óscar Broc esta anécdota "guarda un mensaje que la joven no ha sabido interpretar": "La pérdida del anillo le está queriendo decir algo". Por su parte, el presentador del programa asegura que la joven ha tenido suerte con que se le haya caído en la arena: "A mí lo que me pone nervioso es que se caiga en la arena del mar, porque viene una ola, te despistas un momento y lo has perdido para siempre. He perdido gafas a cascoporro".