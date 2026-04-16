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Descubren el truco "infalible" de unos padres para colar a sus hijos en Disneyland

Unos padres intentan colar a su hijo ocultándolo en un carrito de bebé en Disneyland París, pero acaban siendo descubiertos. Un truco que ha desatado las risas en Aruser@s.

Descubren el truco "infalible" de unos padres para colar a sus hijos en Disneyland

"Lo que hace uno por ver a la 'Minnie Mouse fumadora'", ríe Arthur Arús, tras ver el surrealista viral que ha presentado Alfonso Arús en Aruser@s.

Unos padres, algo tacaños, han querido colar a sus hijos metiéndolos en un espacio escondido del carrito de bebé para colarse en Disneyland París.

Pese a que el menor aparece cubierto parcialmente por la estructura del carrito y en silencio, les acaban pillando. Así lo explica en el plató el presentador del programa. "¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo?", alucina Óscar Broc, tras ver "la táctica" utilizada.

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