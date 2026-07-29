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El emotivo reencuentro viral de una familia con su gato cinco años después de perderlo

Un microchip ha hecho posible el emotivo reencuentro entre una familia de Texas y su gato, desaparecido desde hacía cinco años. Unas imágenes recuperadas este verano en Aruser@s Fresh.

El emotivo reencuentro viral de una familia con su gato cinco años después de perderlo

Cinco años. Ese es el tiempo que una familia de Texas ha tenido que esperar para volver a abrazar a su gato, desaparecido sin dejar rastro.

Sus dueños nunca dejaron de buscarlo y drante todo ese tiempo preguntaron a vecinos, recorrieron centros de acogida y mantuvieron la esperanza de encontrarlo, aunque sin éxito.

Todo cambió cuando la protectora de animales del condado de Williamson recibió una alerta sobre un gato localizado en la zona. Tras comprobar el microchip, pudieron identificar a sus propietarios y ponerse en contacto con ellos.

El vídeo de Aruser@s Fresh muestra el emocionante momento en el que la familia vuelve a encontrarse con su mascota después de cinco años de incertidumbre.

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