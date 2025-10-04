El bonito gesto de Alejandro Sanz al bailar con una trabajadora de la limpieza durante su concierto

El cantante madrileño sorprendió a una trabajadora de la limpieza que estaba en primera fila invitándola a bailar durante la interpretación de 'No es lo mismo'.

En uno de sus conciertos en Jalisco, México, Alejandro Sanz ha tenido un emotivo detalle con una trabajadora de la limpieza que ha llegado hasta el plató de Aruser@s.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, durante la interpretación de 'No es lo mismo', el madrileño se acerdó a la trabajadora por sorpresa, le tendió la mano y se puso a bailar con ella.

La mujer, asombrada, se llevó el aplaudo del público, la dedicatoria de la canción y el bonito gesto del cantante. "La señora casi se desmaya al ver cómo se acerca Alejandro", ríe Tatiana Arús.

