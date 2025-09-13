El emotivo gesto de Katy Perry al subir a un fan al escenario para cumplir su sueño: "Gracias por salvarme la vida"

Durante el concierto de 'The lifetime tour', Katy Perry subió a un joven fan de 14 años al escenario, lo que provocó una brutal ovación del público al ver la emoción del pequeño.

Katy Perry vive un emocionante momento durante su concierto de la gira 'The lifetime tour', a su paso por Santiago de Chile, tras subir a un joven del público al escenario.

El pequeño de 14 años, completamente emocionado, se agarra a su ídola para dedicarle unas emotivas palabras: "Mi sueño era conocerte, eres ni artista favorita, mi ídola, gracias por salvarme la vida".

"A mí me pasaría lo mismo con Bad Bunny", asegura Hans Arús tras ver las imágenes. "¿Imagínate que te dice que subas?", le pregunta Tatiana Arús, a lo que el presentador contesta entre risas: "No subiría porque no le entendería".