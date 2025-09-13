La crítica con humor de Pablo de la Cruz al volumen descontrolado de las películas: del susurro al infarto en dos escenas

El humorista Pablo de la Cruz se cuela en el ranking de 'zascas' de Aruser@s con una crítica que los tertulianos suscriben: el desajuste de volumen en las películas y series.

Del susurro al infarto en dos escenas. El humorista Pablo de la Cruz se cuela en el ranking de los 'zascas' al criticar la diferencia de volumen que hay en las películas entre una escena de una conversación y otra de un tiroteo.

El cómico recrea una típica escena donde está viendo una serie en el sofá y mientras que los diálogos se escuchan tan flojos que tiene que subir el volumen hasta el 76 para entender a los protagonistas.

Cuando cambia el plano y se produce una explosión casi le da un infarto por lo alto que suenan los efectos especiales.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no han podido evitar reírse con la escena, pero también coinciden con el fondo del mensaje y son de los que juegan a subir y bajar el volumen constantemente para no despertar a sus vecinos.