El joven que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s tiene parálisis cerebral y está a punto de descubrir de que ha hecho realidad uno de los sueños de su vida: estudiar en Harvard. Espera con impaciencia frente al ordenador, acompañado de su hermana, para recibir la feliz noticia mientras sus padres graban este momento de tensión.

Su reacción cuando descubre que, en efecto, han aceptado su solicitud para cursar sus estudios en esta prestigiosa universidad, no es otra que la de gritar de alegría y abrazar con efusividad a su hermana.

"A mí no me hubieran aceptado en la vida", reconoce David Broc. "Imagínate lo que se habrá preparado para llegar a este nivel, porque para que te acepten tienes que tener un nivelazo", apunta María Moya. Tatiana Arús destaca también el importante papel de sus padres, que no han dejado nunca de motivarle.